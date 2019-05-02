一手催生「廢泥變公仔」 明潭發電廠廠長不幸猝逝

2019-05-02 17:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕管理日月潭水庫的台電明潭發電廠，長年從上游取水發電，導致潭底淤積，過去清淤卻因底泥外運造成揚塵污染，引發地方反彈，電廠改以「底泥混水泥」製成黏土材料，還開發成Q版公仔，提供底泥去化新管道，但一手催生廢泥變公仔的明潭發電廠廠長李彥群卻在上月心肌梗塞猝逝，因公死亡，令地方相當不捨，明天（3日）舉辦告別式，電廠同仁與地方人士都將出席致哀慰問。

明潭電廠副廠長許福來說，上月與廠長李彥群及同仁接待經濟部參訪團，晚間9點多行程結束後，與廠長等人一同搭車返回宿舍，李廠長卻突然在途中昏倒，不論怎麼叫都沒醒過來，當下立即給予胸外按摩急救，不料都無效，最後送醫仍宣告不治，享年62歲。

同為明潭電廠副廠長的許宗源則說，日月潭水庫利用上下游水位落差進行水力發電，長年從武界壩取水到日月潭，但水中挾帶泥沙，導致日月潭淤積，影響水庫蓄水。

1年多前李彥群廠長上任後，即著手研究底泥去化管道，利用「底泥混水泥」的方式製成黏土材料，已試做成多款可愛公仔，未來將推廣到電廠導覽體驗遊程，以寓教於樂方式宣導環境保護與資源再利用，也完成李廠長未竟的理想。

水里鄉公所說，李彥群廠長對於地方觀光發展相當重視，也規劃將市區附近的鉅工電廠列入水里一日遊的景點，協助公所推展水力發電遊程，讓外界能認識水里的水文與電力發展史，卻突然驟逝，令公所同仁相當錯愕，告別式將會派員出席致哀。

水里國小校長周進科則說，李彥群廠長挹注體育與教育資源不遺餘力，不僅協助水里國小籃球隊發展，還認養近年發展相當不錯的足球隊，讓學生能安心練球，怎料悉心關懷地方，戮力敦親睦鄰的好鄰居就這樣走了，讓人相當不捨！

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