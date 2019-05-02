國際護師節大會 柯P：護理人員是「重要中的最要」

2019-05-02 18:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院今舉辦國際護師節大會，表揚績優護理人員。台北市長柯文哲表示，他以前就是在醫院工作，因此非常理解護理人員的辛苦，醫療體系是台北市重要的資產，護理人員更是重要中的重要。

聯醫今天下午舉辦「2019國際護師節暨績優人員表揚大會」，除了表揚優秀員工共39名，也頒發當責競賽、護理創新、護理專利、優良照顧服務員及優良護生等獎項，共有200多人受表揚。柯文哲、衛生局長黃世傑、聯合醫院總院長黃勝堅都出席活動。

柯文哲表示，台北是台灣所有縣市中醫療資源最豐富的地區，表面上看起來是現代化城市，但某種程度上卻是醫療邊緣地區，有很多四、五樓的公寓沒有電梯，老人不方便下樓，形同「老人監獄」，因此台北的目標就是要宜居永續。柯也說，他每半年都會擔任一日醫師，去接觸社區的病人，並將問題記下要求改進。

柯文哲也提及台灣的健保制度，台灣的醫療衛生支出雖只佔GDP的7％，但台灣有全民健保，反觀美國醫療衛生支出佔了GDP的17％，仍有上千萬人沒有醫療給付。柯文哲也說，雖然晚上常常看了Call in節目，覺得台灣快完蛋，但其實台灣還是很安定，健保就是一個很大的原因。

黃勝堅則在活動上感謝護理人員以及他們在專業照護上的努力與付出，他也期許大家成為世界一流的社區型醫院護理人員，提供更優質與安全的醫療照護。

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