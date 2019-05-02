公德心去哪了？ 遊客為拍美照踐踏金針花田惹議

2019-05-02 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近是金針花盛開的季節，整片黃澄澄的山坡也吸引許多遊客到場搶拍美景。不過最近有網友PO文指出，自己到某著名金針花海景點遊玩時，發現許多遊客無視標語、不顧現場工作人員道德勸說，接連闖入花田內踐踏金針花，只為了拍到更美麗的照片，讓原PO大嘆「國民品德水準都到哪兒去了」。

1名網友昨天（1日）在Facebook不公開社團「爆料公社」發文，指出這處才剛爆紅的金針花海景點，近日來有許多遊客為了拍攝美麗的照片，無視地主設立的告示牌，違規跨越步道旁的紅線，踩進金針花田裡，導致金針花倒的倒、斷的斷，讓原PO氣憤地表示，「看不懂國字的嗎」、「國民品德水準都到哪兒去了」。

綜合媒體報導，這處金針花田的地主表示，去年才剛種下這片金針花海，把金針花當小孩一樣照顧，今年意外爆紅，於是開放免費參觀。不料卻帶來了這麼多破壞，無論現場工作人員再怎麼樣吹哨、吶喊、道德勸說都沒有用，讓他看了很心疼，希望遊客能多一些公德心，不要花期還沒結束，金針花就被踩到死光光。

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