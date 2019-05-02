天氣變熱地瓜銷路差 地瓜媽媽憂小孩斷炊

2019-05-02 14:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕氣溫漸高，人安基金會輔導的「地瓜媽媽」擔心烤地瓜銷路變差，基金會因此與雲林縣水林產銷班合作推出「用心良薯冰地瓜公益禮盒」，讓地瓜媽媽們在炎炎夏日銷售冰涼的地瓜，不用擔心孩子餓肚子。此外，基金會也和平台「大師鏈」合作，網友按一讚就能捐助一元。

人安基金會新北平安站站長程郁盛說，母親節將屆，「大師鏈」也拍攝地瓜媽媽「王媽媽」的故事（https://www.facebook.com/watch/?v=572147723277760），網友只要在粉絲團或影片按讚，網友按一讚就能捐一元，幫更多弱勢媽媽改善生活。

程郁盛說，人安基金會長期輔導單親媽媽烤地瓜，協助媽媽自立生活，但是烤地瓜在冬天熱銷、夏天生意冷清，讓地瓜媽媽害怕生意沒了，小孩也跟著餓肚子。

程郁盛說，基金會因此和雲林縣水林產銷班合作推出「用心良薯冰地瓜禮盒」，嚴選香甜冰涼的優質冰地瓜吸引買氣，禮盒為1公斤裝、售價200元，訂購連結為https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFNPgC3ENAUlp3grEgRRydzJwPbygYvVIcYm-WgTLD_PtBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1

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