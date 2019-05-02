狗守護家園趕走入侵大蛇 前仁愛鄉長：有狗真好

2019-05-02 14:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕天氣不穩蛇類也被逼出巢穴，前仁愛鄉長孔文博的農園就被大錦蛇入侵，他的狗兒「莉塔」不斷吠叫將蛇趕至馬路上，孔文博再以工具將蛇夾到遠處讓牠回歸山林，而在與蛇對峙過程中，「莉塔」寸步不離，孔文博感動地說：「有狗真好！」。

前仁愛鄉長孔文博卸下公職後，在仁愛山上種甜柿等農作物，前幾天因雷雨驚嚇至附近的大錦蛇，移動身軀藏身在其甜柿園中，園中養了多隻狗兒，其中一隻叫「莉塔」的小黑狗發現蛇蹤，不斷地對身體很長，體型也不小的大錦蛇吠叫，且步步進逼，把該條蛇一路從園子裡往園外的馬路移動。

孔文博認為「莉塔」的叫聲不尋常，放下手邊工作況吠叫聲方向尋去，果然發現「莉塔」正對著大錦蛇吠叫。為了怕狗兒們群起來咬死大錦蛇，因此找來夾子，將錦蛇夾起來，到離農園較遠的山林裡放掉，讓牠回歸山林生活。

在夾起錦蛇過程中，「莉塔」和另一隻狗亦步亦趨，就怕主人被攻擊，而當孔文博夾起大錦蛇後，兩隻狗還作勢要攻擊，全力要保護主人。

孔文博說，山上常有蛇、山豬、老鼠會潛入農園，蛇會偷吃蛋，比較怕的是毒蛇入侵若咬到人或動物就事態嚴重，上次也曾有毒蛇潛入，但幸好潛入的蛇、山豬或老鼠，都會被敏銳的忠狗發現而吠叫或驅趕。狗兒是人類的好朋友，對主人忠心耿耿，所以自己非常喜歡養狗，把牠們當成自己的家人。

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