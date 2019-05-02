血型不相容孝子捐肝救父 中榮團隊開心慶重生

2019-05-02 14:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕林先生是母體垂直感染的B型肝炎帶原者，大哥與媽媽在他20歲出頭時因肝癌過世，而他在40歲時也發現肝硬化、50歲罹患肝癌，2年內歷經2次電燒、4次栓塞治療，並在去年底切除左肝，已經6次復發的癌腫癌仍不斷多發性增生，如不換肝，生命恐只剩3年，長子不忍爸爸受苦決定捐肝，父子雖不同血型，但配對排斥性較低，醫療團隊也克服爸爸嚴重的肝沾黏及肝血管狹窄問題，成功換肝，今天父子開心感謝醫院，林先生感謝兒子讓他重生，兒子也說高興能與父親「同肝同苦、父子連心！」

林先生接受兒子右肝60%、680克的肝臟移植。台中榮總一般外科主任鄭紹彬、手術醫師陳怡如指出，林先生第2期肝癌合併嚴重肝硬化，腫瘤多發性增生，5年復發率60%，換肝手術後可降到13%，生活品質大幅改善，手術克服林先生因多次電燒、栓塞及切除左肝，肝臟結構已嚴重破壞且與周邊器官嚴重沾黏的問題，歷經10小時，手術成功。

台中榮總肝膽腸胃科醫師李騰鈺說，國人有200萬人為B肝帶原者，林先生的母兄肝癌過世、姊妹也罹患B肝，家族的B型肝炎病毒性強，且他的病毒量大，肝病3部曲「肝炎、肝硬化、肝癌」全都經歷了，提醒民眾有B肝一定要定期追蹤，很多人不知道自己有B肝，因此有肝癌家族史，建議要檢查確認，如果B肝病毒量大、肝硬化、肝功能指數高，則要接受抗病毒藥物治療，可降低7成惡化風險。

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