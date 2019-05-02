全台不到10人的職業！十三行號召高年級實習生當遺址監管員

2019-05-02 12:50

〔記者周湘芸／新北報導〕十三行博物館18日將舉辦高年級長者的一日職人活動，號召全台樂齡民眾來當實習生，體驗全台不到10人的職業「遺址監管員」，並深入國定大坌坑考古遺址和國定十三行考古遺址，將在6日開放報名，共40個名額，額滿為止。

十三行博物館表示，為響應518國際博物館日，首度舉辦「考古遺址監管員」活動，邀請60歲以上長者體驗「遺址監管員」工作，目前全國國定考古遺址為9處，一處僅配有一位專責人員監管保護。體驗活動由專業人員帶領高年級實習生走訪2大國定考古遺址，透過近身觀察及參與，認識博物館與遺址保護工作現況。

此外，在遺址監管員巡查、紀錄地形地貌的工作中，還能學習如何從看似普通石頭及陶瓷碎片，辨識出史前遺物及後續處理方式，進而提升考古知識與保護文化資產的熱誠。

「考古遺址監管員」活動將於6日開放報名，活動時間為18日上午9點至12點以及下午2點至5點，共2場次，每場次20個名額，額滿為止，活動全程免費，採事先電話預約報名，電洽（02）26191313分機603，更多活動資訊可至十三行官網查詢。

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