防校園霸凌 洪慈庸籲教育部全面檢討霸凌防制政策

2019-05-02 12:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕為防止校園霸凌再度造成憾事，時代力量立委洪慈庸今召開「女兒遭霸凌輕生『我要的只是一句道歉！』」記者會。洪慈庸說，去年七月一所護校發生霸凌事件，導致孟姓學生跳樓輕生，校方與老師至今卻仍認為自己沒有責任，呼籲教育部正視校園霸凌對學生造成的傷害，盡快檢討校園霸凌防治機制與成效。

洪慈庸今與孟姓學生家長、人本教育基金會執行長馮喬蘭共同召開記者會。孟爸爸在記者會中表示，自己的女兒在學校受到言語霸凌，雖然已經到輔導室求救，學校卻以「無立即危險」草草結案，甚至女兒在學校輕生，學校也未即時通報家長；孟爸爸說，他們只想要校方、老師一個道歉，還女兒一個公道。

孟媽媽在記者會中哽咽表示，女兒在學校出現嚴重出缺席狀況，其實是因為受到言語霸凌而不想上學，校方卻從未通知；孟媽媽說，「我的小孩也有家長，我只想要知道發生什麼事」。

洪慈庸強調，教育部身為校園霸凌防治的主管機關，卻看不出任何積極作為，就連自己辦公室出面協助時也曾遭遇相當大的挫折，霸凌事件歸學特司管、五專歸技職司管、不適任教師歸人事處管，不論在法制面、制度面、家長的身心支持等，都無法橫向聯繫、相互支援。

洪慈庸痛批，學校調查報告出爐後，教育部理應對此提出全面性建議，給予學校支援，建構支持系統，並輔導學校未來有足夠能力在事前協助師生與家長，避免類似事件再發生，但卻完全看不到教育部有相關作為。

洪慈庸與家屬提出五點訴求，包含，一所護校方向學生家屬道歉、教育部全面檢討霸凌防制政策成效、教育主管機關接獲通報與調查報告完成時須有對應作為，而非留校方自行想辦法、霸凌調查小組須有一定比例外部成員、研議《霸凌防制準則》提升為法律位階，納入「師對生」樣態，並呼籲教育部「別再繼續裝睡」。

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