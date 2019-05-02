為轉告學生罵髒話 導師在聯絡簿上「整句照抄」2次惹議

2019-05-02 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名國小生，據傳在班上對同學罵了3次「X你娘」，而導師為了讓家長知悉自己孩子在校內的行為，竟直接將這句髒話原封不動地寫在聯絡簿上2次，讓家長既氣憤又不解，質疑導師若真認為這是句非常不雅的話，為何又要直接在聯絡簿上寫明，是不是有點不恰當。

綜合媒體報導，家長指出，經詢問後孩子表示自己並沒有罵人的意思，只是「發洩情緒」。認為導師直接在聯絡簿上照抄髒話根本是侮辱人，於是到校找師長理論。

寫聯絡簿的導師則透過校方澄清，主要是因為罵髒話的孩子本身不太有悔意，一開始不承認自己罵髒話，事後要他寫悔過書也都不聽，才希望以寫聯絡簿的方式知會家長。不過該名導師也承認，在聯絡簿上出現這種字眼確實不適切，會再改進。

校方表示，已於昨日（1日）下午安排導師和家長面對面溝通，雙方在過程中都很理性。導師表達自己是站在教育立場教導孩子，但可能文字無法傳遞正確意思而造成誤會。而家長也可以理解導師的立場，雙方溝通良好，目前已經達成和解。

該校校長接受媒體訪問時也為老師喊冤，強調「如果老師不認真，她需要糾正孩子嗎」。校方已經藉由此次事件要求導師，未來和家長溝通時要用更適切的方式，也希望社會大眾不要有過多聯想。

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