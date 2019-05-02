立委擬將考試委員19人砍到3人 考試院：13人是最低限度

2019-05-02 12:04

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院司法法制委員會初審通過「考試院組織法」修正草案，擬將現行19名考試委員降為3名，任期6年改成4年，考試院對案為13人，任期維持現行6年，採取任期交錯方式，每屆總統都可提名一半名額。

考試院表示，考試院跟司法院大法官依照憲法規定均需超出黨派，獨立行使職權，憲法增修條文將司法院大法官人數明定為15人，其中一人為院長、一人為副院長，考試院參酌大法官制度，考試委員修正為13人，應屬合理。

而且考試委員職權包括考試、公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休、任免、考績、級俸、陞遷、褒獎等事宜，業務專業且繁雜，考委13人已是考銓業務運作之最低限度。

任期方面，維持現行6年，考試委員任期交錯，每次總統大選之後，新當選總統任內都可提名一半名額，尊重新當選總統之民意基礎，也有利於考試委員經建傳承，另外參酌大法官任期8年、監察委員任期6年，考試委員維持現行6年任期，應屬合宜。

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