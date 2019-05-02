寄信蔡總統緊急求救 徐世榮：勿讓大埔案悲劇重演

2019-05-02 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學地政系教授徐世榮，昨晚間於臉書貼出一封「敬致蔡英文總統的緊急求救信」，內容為他於1日晚上接到台南鐵路沿線受災戶慌張求救，指台南市政府強勢逼迫受災戶搬遷，1日就前往拆除水表及電表，比原定的拆遷期限5月3日提早前去斷水斷電，所有受災戶陷入極度的恐慌。徐呼籲，為避免苗栗大埔案的悲劇重演，希望總統請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷，待行政法院有正式判決後，再做後續處理。

徐世榮於文中表示，受災戶不願意離開自己的家園，是因為他們主張，南鐵東移所造成的土地徵收及房屋拆遷，並不符合土地徵收必備要件、嚴重剝奪了他們在憲法上所保障的基本人權，目前受災戶正提起行政訴訟，而行政法院也即將要進行宣判，如今台南市政府卻提早在5月1日就進行拆遷，比原定的拆遷期限5月3日還要提前。

徐世榮於文中也感謝總統蔡英文當初對苗栗大埔案所給予的協助，只是張藥房雖然在今年即將重建完成，張森文卻也永遠都回不來了，因此，徐世榮希望總統請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷，待行政法院有正式判決後，再做後續處理，以避免類似的悲劇重演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/