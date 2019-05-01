全台國中最速男魏浩倫 靠「這方式」紓壓

2019-05-01 23:11

〔記者萬于甄／台南報導〕被譽為「全台國中生最速男」的田徑短跑新星魏浩倫，在108學年度全國中等學校運動會以亮眼的成績備受矚目，中華民國田徑協會今天也到他就讀的新化國中頒發獎勵金慰勞；面對即將升上高中，教練胡文瑜說，除了強化魏浩倫的身體素質，更會著重其內心調適，避免受失落感影響。

魏浩倫則說，跑出好成績雖相當開心，但過程中也面臨不少質疑，壓力自然不小，因此，平時沒有訓練項目時，就會看看電視、打電動來紓壓，未來除希望在短跑技術上精進，也會學好英文，增加國際競爭力。

來自新化國中的魏浩倫，今年在全中運賽場上以國男組100公尺10秒65、200公尺21秒49，雙雙打破大會紀錄，成為全台速度最快的國中田徑選手，成績即便與高中組相較依然毫不遜色，優秀的表現更引起國內田徑界的注意。

台南市政府、田徑委員會今天依市府獎勵績優選手辦法，到新化國中頒發獎勵金，新化國中家長會長黃敏男、副會長張淵琮也自掏腰包發獎金祝賀，市議員李偉智則號召在地企業提供資源，希望協助改善學校田徑訓練設備，培育更多優秀選手。

教練胡文瑜說，魏浩倫去年全中運100公尺雖表現失常，卻學到了一次經驗，因此這一年來除了導入運動科學，將訓練過程從經驗變成數據化，讓體能、技術大幅提升，他的心態個性也成長不少，從害羞變得沉穩內斂，遇大賽也不再患得患失，近期會安排其出國參加國際邀請賽，暑假也會到中國移地訓練，希望在穩定中持續進步。

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