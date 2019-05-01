蜂農今年慘賠 農委提供補助度難關

2019-05-01 21:19

〔記者陳建志／台中報導〕受到氣候影響，龍眼、荔枝開花僅兩、三成，造成蜂蜜產量驟減僅剩1成，蜂農今年可說血本無歸慘賠，經立委何欣純邀集農委會到台中現勘後，農委會上月29日開會後做出3點結論，決定將蜂群損失也納入現金救助，相關補助標準，則會同養蜂協會及苗改場討論；餵養砂糖也納入現金補助，每個蜂箱補助3分之1，但以登記養蜂戶為主；並取消過去每個蜂農蜂箱4.9萬元的救助上限。

今年1、2月暖冬、少雨，造成荔枝、龍眼開花減少，造成蜜蜂沒蜜可採，台中地區蜂農的蜂蜜產量幾乎連1成都不到，但因未納入天然災害現金救助，讓蜂農大吐苦水，立委何欣純得知，上月26日邀集農委會、市府農業局和農會到太平蜂場現勘，市議員張玉嬿、蔡耀頡、李天生、林德宇等人都到場關心，聽取蜂農的心聲。

農委會上月29日由副主委陳添壽主持，再度邀集蜂農開會後做出3點結論，第1是現行農業天然災害救助辦法規定，針對蜂產業救助品項僅有蜂箱，決定增加蜂群救助項目，至於救助標準，將由苗改場和台灣養蜂協會討論後決定；第2是補助蜂農餵養砂糖，以每個蜂箱1年約需餵養50公斤砂糖，成本約1千元計算，農委會將補助3分之1，不過以有登記的養蜂戶為主，將再限期開放登記，並簡化登錄方式；第3則是取消現行蜂箱補助，每個農戶最多4萬9千元的上限。

立委何欣純表示，養蜂是台灣農業相當重要的一環，面對氣候變遷，政府應該研擬對蜂農有更實質幫助的補助方案，很高興和農委會一起幫蜂農度過困境。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑表示，可以接受此次的補助方案，強調此補助措施可讓全台1千多位蜂農減少損失，維持整個養蜂產業運作，並說養蜂除生產蜂蜜，還有更重要的果樹授粉功能，非常感謝農委會主委陳吉仲和何欣純立委的協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/