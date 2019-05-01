報稅季到！幾張圖告訴你能不能免稅 網讚：減稅有感

2019-05-01 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法委員林靜儀今（1）引用總統蔡英文LINE官方粉絲團圖片，說明「124減稅」政策。有網友回應，「昨天線上查申報試算書，我和我先生今年退稅，比起過去都要繳幾千塊比起，真的改革很有感。」

民進黨立委林靜儀po出3張「小英減稅124，你一定合適！」圖片，表示政府為照顧拚經濟、顧家庭的民眾，讓失業率下降、基本薪資提升，並提高各種身分的標準扣除額，減輕大眾負擔。

圖中顯示，單身者的標準扣除額從9萬調高至12萬，有配偶者從18萬調高至24萬；薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額皆從12萬8千元調高至20萬；幼兒扣除額則從2萬5千調高至12萬。

此外，小資族年薪不足40萬8千元、夫妻年薪合計不足81萬6千元、一家四口（含2名5歲以下子女）年薪合計123萬2千元者，都免繳稅。

網友們回應，「昨天線上查申報試算書，我和我先生今年退稅，比起過去都要繳幾千塊比起，真的改革很有感」、「超級有感的」。

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