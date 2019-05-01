白沙屯媽祖進香直播 今年創51國民眾觀賞紀錄

2019-05-01 17:17

［記者鄭名翔／苗栗報導］近年來，許多信徒透過網路直播參與全國宗教盛事白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今年更創下51國民眾觀看紀錄，其中幕後重要功臣就是「白沙屯媽祖網路電視台」，國立苑裡高中大眾傳播社35名學生今日造訪白沙屯媽祖網路電視台，親身了解直播媽祖進香的甘苦，並走進小小攝影棚內體驗其中辛勞，讓所有師生都大開眼界。

白沙屯媽祖網路電視台成立3年，將媽祖進香活動直播給全台各地無法親臨現場的信徒，養成一批虔誠的「網路香丁腳」，國立苑高大傳社在指導老師劉靜螢帶領下，學生們也年年來訪取經，吸收網路直播的經驗。

創辦人駱調彬表示，其成立宗旨基於義務性、公益性傳播白沙屯媽祖文化至世界各地，經年累月的經營下，使白沙屯媽祖網站在宗教文化領域的網路直播闖出名號，不僅立足台灣甚至放眼國際也罕有相同成就。

駱調彬認為，文化類在網路上相對冷門，但是白沙屯媽祖卻能夠在Youtube頻道上創造穩定收視戶，傳染力及即時性非常強大，今年10天9夜的直播就吸引來自51個國家民眾上線觀看，他也藉此向學生分享，走對的路就會成功，否則徒耗再多年也不會有成效。

國立苑高師生們也走進電視台工作室及攝影棚，聆聽駱調彬解說直播過程常須克服的人力、物力困難，學習操作簡單設備，在攝影棚內了解後台運作，眾人也深感獲益良多。

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