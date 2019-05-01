旅遊業者祭2020請假攻略 春節連假「請2天爽放11天」

2019-05-01 20:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院人事行政總處今天公布109年行事曆，總放假天數達115天，其中有6個連續假期天數達3天以上。旅遊業者今天也公布明年連續假期「請假攻略」，包括明年春節假期為7天，若再多請2天就可爽放11天連假！

隨著廉價航空興起，國人出國頻率也越來越高，不少人只要有3天以上連假就會規畫出國旅行。旅遊搜尋引擎Skyscanner說，根據行政院人事行政總處所公布的2020年政府行政機關辦公行事曆，2020年的國定假日包括了：元旦、農曆春節、228紀念日、清明節、端午節、中秋節、國慶日與2021年元旦。

Skyscanner說，今年由於政府的調整，春節假期將從1月23日（四）小年夜開始放到1月29日（三），共7天，若是再搭配2天特休，則可以將假期延長成11天，非常適合民眾規劃長程旅遊。228紀念日、五一勞動日以及國慶日恰巧碰到週末，湊成3天連假，而清明節、端午節以及中秋節則是4天連假，其中2月15日、6月20日以及9月26日共3天需要補上班上課，民眾安排行程時得多留意。

根據Skyscanner過去2年的資料顯示，清明與春節連假是最多台灣旅客選擇出國旅遊的時間，但春節的機票價格會比平均高出不少。Skyscanner建議，民眾若是有確定的旅遊行程，不妨趁早開始關注機票價格，越早開始關注也更有機會搶到優惠的價格。

Skyscanner也提供民眾早鳥機票攻略，特別針對各連假前6個月的機票價格進行分析，發現以春節假期到長程城市的機票價格，像是法國巴黎或美國洛杉磯，在出發前3到4個月預定長程旅遊的機票，就有機會搶到平均票價7折左右的優惠價格。

其餘像是紐約、阿姆斯特丹，及墨爾本則是建議再早一些，4個至5個月前預訂有機會搶到約25％左右的折扣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/