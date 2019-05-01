社工不再苦哈哈 衛福部：每年加薪千元、10年月薪4萬4

2019-05-01 17:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕近期多被爆出社工的薪資被要求「回捐」等惡習，薪資也不足以留人；衛福部今天宣布，將首次建立社工薪資制度，分十年、十級距年資，從現行的3萬4千元薪資，每年加薪一千元，最多加到第十年。

衛福部社會救助及社工司宣布，為使社工專業久任，促進社工專業發展，社工薪資新制設計薪資將隨年資增加，這也是首次針對社工薪資待遇訂出制度。

社工司長李美珍說，去年將社工薪資調漲到3萬4千元後，未來也將制定所有其它社工可加薪的條件，除了年資外，還有學歷、證書、執照、偏遠地區加給、離島加給等，「但除了年資外，其它條件的加薪幅度還要討論」。

李美珍說，依年資加薪每年一千元是初步的討論，還有增加風險工作補助；避免薪資回捐，增加補助民間單位雇主負擔勞健保費及提撥勞退準備金費用；提升勞動條件，增加加班費補助；減輕民間單位負擔，調降專業服務費自籌款比例。

李美珍說，希望這些新制度可以在明年上路，詳細內容和預算還要跟行政院討論。根據衛福部估算，公部門薪資調整影響社政單位人數約為4512人，另連帶影響教育部、法務部、國軍退除役官兵輔導委員會等共計170人。整體社工薪資新制，公、私部門將有1萬1000名社工受益。

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