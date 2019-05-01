《與惡》導演來了！ 邀你一起走入屏東獨立書店

2019-05-01 13:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府串連縣內8家獨立書店，結合在地與時事推出「走讀山海風」閱讀活動，從5月4日至19日將辦理11場次，其中迴響熱烈的公視戲劇《我們與惡的距離》導演林君陽也受邀演講，屆時將與民眾分享從社會事件所引發的人性思考。

《我們與惡的距離》網羅實力派演員，以社會寫實方式，刻畫台灣社會長久以來避諱的心理健康問題，其中媒體生態也是一大看點，戲劇播出後引起熱烈迴響，而該劇幕後的靈魂人物就是導演林君陽，在屏縣文化處邀請下，林君陽將於5月8日晚間7點，在屏東的獨立書店「小陽。日栽書屋」進行「與惡」分享。

屏縣文化處表示，為響應世界閱讀日計畫，特別串連縣內8家獨立書店，以走讀、講座、工作坊的方式邀請本地及外地知名講者，號召民眾走入屏東書店，希望透過在地生活、文化、歷史、旅行等跨領域的多元主題，帶民眾感受不一樣的屏東人文氣味。

參與走讀系列活動的8家獨立書店，包括屏東市的「小陽。日栽書屋」、「在地方人文空間」、「繫。本屋」、「南國青鳥」，東港鎮的「有情書」、長治鄉的「在，繁華阿嬤家」、恆春鎮的「紅氣球書屋」、以及琉球鄉的「小島停琉」等，詳細講座資訊可上屏東縣政府文化處網站查詢。

縣府文化處長吳明榮也表示，書店扮演推廣閱讀、傳承文化的重要功能，在公私協力合作下，從華文朗讀節、閱讀生活節、世界閱讀日等，縣府結合縣內各書店推廣閱讀，也讓屏東的書店文化更加豐富，期待讓更多人走入書店、走入屏東。

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