新知》全球首創醣脂分子標靶治療神經母細胞瘤 不復發率提高20％

2019-05-01 12:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕幼童殺手「神經母細胞瘤」致死率高達6成，癌細胞分裂快速，27小時就分裂1次，中研院院士陳鈴津突破過去以蛋白質作為癌症標靶治療的侷限，成為全球第一個以醣脂分子作為標靶進行癌症免疫治療的先驅，讓沒復發率提高20%。

中研院院士、林口長庚紀念醫院幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授陳鈴津研究醣脂分子GD2作為治療神經母細胞瘤癌症的標靶研究，已經長達30多年，從1980年代找到GD2對於神經母細胞瘤的高表現性，到臨床試驗、通過新藥研發，都是由陳鈴津一手促成，今天在科技部舉行成果發表會。

神經母細胞瘤是一種罕見且治癒率極低的兒童癌症，陳鈴津說，神經母細胞瘤主要出現在2歲到7歲的幼兒身上，但是因為初期沒有明顯症狀，等到孩子說痛的時候，幾乎都已經到第4期，致死率高達6成，它更是一種兇猛的癌症，癌細胞分裂速度比起成人癌症每個月分裂一次，神經母細胞瘤每27小時就會分裂一次，幾乎每天都在變大，美國一年大概有1000多名病例，台灣則是15例左右。

陳鈴津表示，透過癌症免疫療法，可以利用攻擊腫瘤的免疫力來對抗癌症，其中常見的療法是使用人造的免疫物質來攻擊癌細胞，例如單株抗體，目前核准的抗體藥物只有6、70種，幾乎都侷限以蛋白質作為標靶，其中能辨認的癌症抗原的14種都是蛋白質。

但是癌細胞上除了蛋白質，也有許多醣分子，陳鈴津指出，當初在尋找神經母細胞瘤高表現抗原的時候發現，醣脂分子GD2可以清楚辨識神經母細胞瘤，因此可以作為癌症標靶，進而研發出抗體ch14.18，從1980年代就開始投入研究，2015年終於正式上市，成為治療高風險神經母細胞瘤的新藥，也是全球第一個以非蛋白質的醣脂分子GD2作為標靶進行癌症免疫治療。

陳鈴津表示，臨床第3期試驗發現，使用GD2作為標靶治療，沒復發率增加20%，達到66%，去年底剛啟動新的臨床試驗，在新診斷的高風險神經母細胞瘤病患的第一線化療中加入抗GD2免疫療法，現在正在進行臨床試驗的還有骨肉瘤，小細胞肺癌和黑色素瘤。

除了GD2以外，陳鈴津團隊目前也正在研發醣質GloboH和Gb作為抗原的癌症免疫療法，以及合成醣類作為抗癌的疫苗，以治療乳癌、肺癌、卵巢癌、上皮細胞癌和胰腺癌等癌症。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/