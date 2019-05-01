蜂蜜大減產合成蜜流竄 資深蜂農一招辨真假

2019-05-01 11:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］全台蜂蜜受暖冬乾旱衝擊，產量跌至歷史新低，尤其受市場歡迎的荔枝蜜、龍眼蜜量約僅剩往年的1成，全國僅剩約1000公噸左右；許多消費者擔心假蜜流竄市面，資深蜂農表示，純蜂蜜與水按比例調和，搖晃後會有明顯泡沫，顏色也較濁，假蜜泡沫數秒就消散，顏色也較清澈，是最簡單的辨別方式。

今年冬季氣溫偏高、雨水少，使得龍眼、荔枝開花率低，3、4月花期時，中南部產區看樹上幾乎一朵花都沒有，連蜂箱都無法擺放，許多蜂農荔枝蜜、龍眼蜜收成掛蛋，只能先以去年庫存應急，並期待後續百花蜜供應不受影響；市場估計蜂蜜市價恐漲2成，許多消費者也憂心買到假蜜。

養蜂42年、曾獲全國十大傑出農民的苗栗縣頭份蜂農徐陳森說，辨別真假蜜最簡單的方式，就是將蜂蜜與水以1：10比例調和，大力搖晃數下後，真蜜因富含葡萄醣及蜜蜂唾液的澱粉酶，因此蜜汁上會漂浮大量泡沫，不易消散。

徐陳森說，市售合成蜜多以果糖、色素、香料調和而成，缺乏純蜜營養精華的澱粉蜜，因此加水搖晃後產生的泡沫稀疏且數秒就消散，是最簡單且具公信力的辨別方式。

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