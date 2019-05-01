追思「正港台灣郎」 雲縣府募集畢耀遠神父小故事

2019-05-01 11:38

〔記者林國賢／雲林報導〕追思畢生奉獻雲林醫療的畢耀遠神父，雲林縣政府、虎尾若瑟醫院將於本月25日舉辦追思音樂會，並徵求民眾分享畢神父事蹟，透過點滴小故事，讓更多人認識這位「正港台灣郎」。

畢耀遠神父從荷蘭飄洋過海到台灣，於雲林創建天主教虎尾若瑟醫院，奉獻雲林偏鄉醫療逾一甲子，曾兩度獲得醫療奉獻獎，在病床上自稱是「正港台灣郎」，同時也是雲林人永遠慈愛的畢爺爺。

追思與感恩畢耀遠神父為雲林醫療照護的奉獻精神，雲林縣政府與若瑟基金會將舉辦相關系列活動，除了即將於5月25日舉辦的追思音樂會外，也希望徵集畢神父事蹟分享的活動，讓大家更認識畢神父。

畢神父事蹟徵稿截止日5月31日止，字數500至2000字，若有照片提供，請以100至150字數描述照片內容。投稿請註明姓名與聯絡方式，事蹟分享可傳送到以下信箱或粉專 ，若獲採用，若瑟醫院將贈送畢耀遠神父的故事「我來 是為了與你們一起認識天主」一本。

Email：maggie@mail.stjoho.org.tw

若瑟醫院粉專：https://www.facebook.com/stjoho/

或聯絡若瑟醫院企劃室陳品琪（05）6337333轉分機2284

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/