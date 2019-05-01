節電補助遇勞動節休假 基隆市府爆申請人潮

2019-05-01 11:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕經濟部推節能家電補助，昨天基隆市政府公布計畫細節，今天剛好遇到51勞動節，吸引大批民眾排隊，市府緊急加開櫃台及人手因應，市府表示，補助計畫到今年11月底，呼籲民眾不用擔心會申請不到，平常日再來也可以。

基隆市政府昨天公布節電補助的額度與相關辦法，除了冷氣、冰箱，因為基隆氣候潮濕，市府也因地制宜把除濕機納入補助項目，是全國唯一補助除濕機的縣市。

今天勞動節，市府工務處一早就湧入大批申請節電補助的人潮，為因應排隊人龍，工務處加開櫃台及人手支援，規劃申請動線，但部分民眾不熟悉申請流程及要準備的文件資料，耗費許多在現場填寫、等待的時間。

已購買冷氣的民眾栗治明說，想說趁早來辦，但今天人實在太多了，而且要準備的資料很多，包括證件、購買證明、切結書等，還要照片，可以再簡化一點。

工務處副處長黃毅維表示，今天剛好遇到勞動節，工務處加開到4個櫃台進行專案處理，並安排人員協助預先填寫資料，加速申請流程，他建議民眾先上節電網站確認要準備的案件資料，準備好再過來，至於有民眾擔心補助額度用罄問題，他表示，補助計畫到今年11月底，也會視申請情形準備相關額度，不用擔心補助經費會用完。

民眾可到基隆市共推住商節電行動網、市政府工務處網站、市府全球資訊網等，獲得相關補助計畫及節電資訊。工務處住商節電專線電話：02-24272437或1999。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/