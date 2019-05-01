中華郵政15噸以上大貨車駕駛 每月津貼增約1400元

2019-05-01 11:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司15噸以上大貨車駕駛津貼將增加，中華郵政公司指出，交通部已同意調高駕駛加給，由每月61薪點提高至81薪點，等於從現行平均每月支領約4300元提高至5700元，並追溯自108年1月1日起實施。

郵局15噸以上大貨車主要用於區際運輸，多半於夜間行駛在高速公路上，因此，中華郵政工會日前請中華郵政公司提高其駕駛津貼，並經董事會通過後函報交通部，但一直未獲核准。交通部長林佳龍上個月主持所屬事業及投資事業相關工會聯合座談會上，為適切回應中華郵政公司員工訴求，已先同意調高該駕駛津貼。

至於窗口銀館津貼、上樓投遞津貼（包裹、快捷郵件）、設置假日投遞津貼（快捷郵件假日投遞）、包裹、快捷郵資解凍調漲、職階與約雇人員薪酬結構調整等，林佳龍也已責成主管單位補充相關資料。

交通部表示，中華郵政公司去年營利創下佳績，盈餘近144億元，是公司與基層員工共同努力的成果，相關的盈餘當然要與員工共享，這次調高大型車輛駕駛加給，是由中華郵政公司對該職務承擔風險、參考消費者物價指數等指標因素擬訂，交通部肯定員工的辛勞，也希望在勞資和諧下，再創佳績。

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