鋒面凌晨雨炸北台灣 富貴角24小時累積雨量破百毫米

2019-05-01 10:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年首道梅雨鋒面昨深夜接近，北台灣清晨到白天出現明顯雨勢，據氣象局統計，近24小時全台累積雨量最高的地方在新北市石門、富貴角，累積雨量達101毫米，隨著鋒面逐漸往南移動到中南部，過去1小時高雄和嘉義地區也出現超過40毫米的雨量，達氣象局定義的大雨等級。氣象局提醒，午後各地降雨機率仍高，尤其中南部、台東南邊一帶短時強降雨發生機率高，要留意局部大雨及豪雨發生。

今天全台各地受梅雨鋒面影響，氣象局將針對西半部16縣市發布大雨特報，包含新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣，提醒民眾出門要特別留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天下半天到晚上，鋒面持續往巴士海峽移動，南台灣尤其高屏地區、台東南端的大武地區，可能出現短時強降雨，其他地區雖雨勢稍微緩和，但天氣仍不穩定，仍會出現斷續降雨。預估要到明天晚上各地雨勢才會真正比較緩和，但中部以北山區還會有零星雨勢，

氣象局預估，週五、週六東北季風減弱，各地天氣相對穩定，僅剩東半部地區降雨機率偏高，其他地區以多雲到晴、午後有熱對流的天氣為主，北部白天高溫28度，中南部上看32度。

週日將有一道鋒面接近，全台又會轉為有雨天氣，預估將影響到下週一、下週二。

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