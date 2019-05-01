神蹟或巧合？大雨中「迎客王」神轎衝進水那刻雨停了...

2019-05-01 09:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中南部天氣今天不穩定，各地都有間歇雨勢，嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天早上在新塭王船碼頭舉辦歷史悠久的「衝水路‧迎客王」儀式，原本神明下水前還飄起雨來，許多信眾更已在馬路下跪等著「鑽轎厎」，吉時一到，雨突然停止，眾人扛著神轎衝進水中迎接從海上搭乘王船回廟的王爺，信眾感動地說，「是王爺不捨民眾在雨中跪拜吧！」

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、王啓澧等今天參與盛事；嘉應廟「衝水路‧迎客王」已有180多年歷史，是當地最大的宗教盛事。

相傳嘉應廟內有22尊客王，其中2尊坐鎮廟內，另有13尊巡守大海及7尊巡守山區，20尊遊海、遊山客王每年農曆3月27日會搭乘「王船」回廟，坐鎮廟內的神明則在王船碼頭陸續衝下水「迎客王」。

今天雖然有雨勢，但不減信眾熱情，許多民眾穿著雨衣撐傘仍要見證傳統儀式，在代天巡狩令旗帶領下各神明神轎衝進水路繞行，儀式結束後信眾排成數公里長龍等著「鑽轎底」，原本一早布袋地區間歇下雨，衝水路儀式開始前雨停，後來更微露陽光，讓信眾們感動的稱是神明體恤。

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