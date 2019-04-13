漫遊台南北門、嘉義布袋好美里彩繪村 旅遊服務趴趴走

2019-04-13 21:25

〔記者楊金城／台南報導〕走出遊客中心，雲嘉南濱海國家風景區管理處在漫遊台南北門鹽鄉和嘉義布袋好美里3D彩繪村推出行動旅遊服務，推薦遊程，還可幫遊客拍照，貼心的旅遊服務讓旅行變得更美麗。

雲管處指出，行動旅遊服務在每週六、日上午10點、下點2點，派有志工騎腳踏車繞行北門遊客中心、布袋好美里3D彩繪村地區，遊客碰到穿著雲管處志工服務背心的人員，都可以隨時詢問旅遊問題。

行動旅服提供文宣地圖摺頁、紙筆、旅遊諮詢、推薦遊程、Wi-Fi熱點分享、拍照協助，遊客反應說超讚又貼心。

此外，北門遊客中心也提供導覽服務，只要超過10人以上即可線上預約導覽。

雲管處處長徐振能說，在台南北門婚紗美地及布袋好美里3D海洋世界彩繪村推出的行動旅服，提供遊客最即時的貼心服務，讓旅遊服務的觸角離開遊客中心，延伸到旅客最需要的地方。

為了提升觀光遊憩品質，強化觀光景點解說導覽服務，雲管處即日起也將招募50名解說志工，協助旅遊諮詢及導覽解說服務。年滿18歲以上，有服務熱忱，能長期持續參與並配合例假日值勤者，歡迎報名，協助服務地點是雲林口湖遊客中心、嘉義布袋好美里3D海洋世界、台南北門遊客中心，即日起至5月31日止可上雲嘉南濱海國家風景區管理處官網查詢。

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