05/01 各報重點新聞一覽

2019-05-01 06:27

自由時報

民進黨初選腹案 5/27起民調

民進黨與國民黨的黨內總統初選正如火如荼進行中。民進黨中常會今將拍板總統初選日程，中央黨部也研擬日程方案提報中常會討論，規劃五月廿二日協調期截止；五月廿七日起至卅一日的五天內，完成總統初選民調作業；六月五日中執會公告總統初選候選人提名名單。但蔡英文、賴清德兩陣營勢必有番攻防，包括民調是否納入一定比例的手機民調等議題，也可能使初選日程有所微調。

詳見民進黨初選腹案 5/27起民調。

警用電話後門大開 國人個資全曝險

民眾個資嚴格保護的年代，警用電話系統竟然後門大開，被有心人輕易侵入探詢，全民個資無不曝險！警方辦案有時需要查詢民眾個資，但現行全國警用電話系統，並非只能內部聯繫，任何人透過縣市警局總機都可打到警用電話，以致出現有心人假冒警察使用「警用電話」打給員警，讓接電話員警以為是自己人而代為查詢，類似騙走民眾個資事件已發生多起。

詳見警用電話後門大開 國人個資全曝險 。

雙胞胎17週 一流產一胎27週出生

萬分之一的幸運！三十二歲的陳太太結婚四年不孕，人工受孕失敗，去年接受試管嬰兒療程終於懷了雙胞胎，但十七週時流產一胎，醫院緊急安胎另一胎兒，媽媽也努力臥床安胎十週，直到二十七週半破水生下女嬰，醫師估算能如此成功保住早產胎兒，機率不到萬分之一。如今女嬰矯正年齡兩個月大、體重四千八百公克，健康活潑，醫師與媽媽都說：「一切辛苦都值得！」

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蘋果日報

韓國瑜鬆口參加民調 吳韓會獲4點結論「尊重黨做各種安排」

韓國瑜願意選總統！在韓粉殷切期盼下，高雄巿長韓國瑜昨與國民黨主席吳敦義密會半小時後，對參選終於進一步表態。韓表情嚴肅的說，現在黨內總統初選民調，他身為巿長肩負巿民期待沒辦法參加，但若「中央黨部或中常會有其他方式，需要韓國瑜來做各種安排，甚至民調，予以尊重」。國民黨將在8日中常會提出「初選特別作業辦法」，將包括韓在內的主、被動有意人選全納入，並極有可能以全民調決定2020總統參選人。

梅雨季到 今全台有雨 72年來最暖春天 高出平均值近2℃

梅雨季來了！中央氣象局指出，今天起進入梅雨季，預測今年梅雨季總雨量以接近正常機率較大，氣溫偏暖，須留意梅雨季有「降雨時間更集中、降雨強度更強」趨勢，容易釀災，本月上旬就有可能出現典型梅雨滯留鋒面。受梅雨鋒面影響，今天西半部及東北部有局部大雨或豪雨發生機率。

聯合報

經濟交鋒／韓提政治整椎師 郭喊AI救台灣 朱拚全民經濟

國民黨總統初選競爭激烈，台流、韓風、天王昨天同台論經濟，為台灣經濟開藥方，郭台銘喊出「ＡＩ救台灣」，朱立倫主張拚「全民經濟」，韓國瑜認為政府要扮演「政治整椎師」，讓企業家無後顧之憂。

明仁退位！日本零時改元 德仁登基「令和」揭序幕

日本四月卅日下午舉行日皇明仁退位禮正殿之儀，明仁發表對民眾最後談話，感謝日本國民在平成年代卅年間接納並支持他作為國家象徵。這是日本相隔二○二年再次舉行日皇退位儀式，也是憲政史首次。五月一日零時正式改元，揭開「令和」年代序幕。

中國時報

韓流攻頂 誰與爭鋒

高雄市長韓國瑜昨在「吳韓會」後，鬆口表示接受被國民黨列入總統初選民調，《旺旺中時媒體集團》進行民調顯示，韓流支持度瞬間大爆發，不僅在黨內大幅領先鴻海董事長郭台銘17.9個百分點，若單挑蔡英文或賴清德也都領先約15個百分點。若柯文哲也參賽，韓依舊是穩定領先，證實韓國瑜是愈挫愈勇的藍營最強戰將。

自費測謊無效 秦偉仍判8年

藝人秦偉被控性侵案，一審將他判刑8年，高院審理期間，他委託測謊公司測謊並辯稱自己無罪，但合議庭仍維持一審判決，認定他從事演藝及公益活動，卻利用機會對3名女子犯下強制性交罪，行為非常不可取，將他判刑8年。全案可上訴。

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