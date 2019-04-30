「每月收租15萬」還要工作嗎？ 意外引發網友討論

2019-04-30 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕處在低薪年代，買房成了年輕人遙不可及的夢想。今日有網友在PTT發文提問：「假設意外獲得一筆不動產，僅靠出租就能每月入帳10萬到15萬元，你還願意繼續工作嗎？」此文一出，意外獲得網友熱烈討論。

網友在貼文中寫道：「如果意外獲得一筆不動產，每月僅靠房租就能月入10萬到15萬元，雖然無法大富大貴，但下半輩子不愁吃穿。在這種情況下，你還願意繼續工作領22K、30K嗎？」

大部分的網友表示願意繼續工作，但會選擇和自己「興趣」相關的職務。因為薪水不再重要，只是把當作消磨時間，不會忍受加班或老闆壓榨。

網友稱：「我跟老公就是啊，額外租金12萬，但還是每天上班，沒有壓力。畢竟12萬根本沒什麼，又不是50萬。」、「會換喜歡的工作，薪水不重要了XD」、「會找個事做，也許志工之類，讓自己可以得到成就感的事。」

但也有人持相反看法，認為：「當然不會工作啊……工作就是為了錢」、「絕對不工作！呼吸就有錢幹嘛工作？」也有人希望能把時間都花在自己想做的事情上，認為做喜歡的事都來不及了，不想再把精力花在工作上。在沒有經濟壓力的情況下，「興趣」、「做自己想做的事」成了網友最關心的條件。

此外，有人理性探討：「其實當房東也是有很多事情要做的，不是每個月爽爽收錢就好。」房東得擔心房子租不出去，或遇上惡房客，並非大家想像得那麼輕鬆。

有網友腦筋動的快，打算用以房養房的方式生財：「貸款多買幾間，用房租養貸款、邊租邊買，老了正好當包租婆。」但也有網友理性分析：「月收10萬元到15萬元、沒債務壓力下，一個人生活可以，但要成家還是得想辦法。」

點我看PTT原始貼文

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