醫病》多發性子宮肌瘤手術複雜 海扶刀成治療利器

2019-05-01 00:18

〔蔡淑媛／台中報導〕台灣婦科海扶治療醫學會年會在中山醫學大學附設醫院舉行，中山醫學大學附設醫院婦產部長應宗和指出，目前全台多灣共7家醫院海扶刀中心成立，台灣運用海扶刀治療子宮肌瘤，約有70%以上都為多發性肌瘤，該病複雜度較高，是治療的利器。

中山附醫在5年前成立海扶刀中心，會中發表創立的過程，人員編制及治療過行，目前治療500例當中，無嚴重併發症產生，而中山附醫成立中心後，接受有6家醫院海扶刀中心成立，目前仍有多家醫院正準備引進海扶刀治療設備。

也是大會主席應宗和表示，台灣運用海扶刀治療子宮肌瘤，約有70%以上都為多發性肌瘤，治療複雜程度較高，也約有14%的患者仍需要合併其他輔助治療，才能達到完美療效。

應宗和也說，國內婦女約1/3有子宮肌瘤，如果無症狀，只要追蹤即可，如果出現症狀下腹悶脹感、性交痛、頻尿、解尿困難、便祕、經血過多（嚴重可能造成貧血）或不孕，要儘早治療，不要等症狀變嚴重時才就醫，如果肌瘤生長速度快、大於8公分，內科治療無效也建議手術。

應宗和指出，有子宮肌瘤的婦女在排除其他婦科疾病等問題，利用海扶刀以高溫消融子宮肌瘤是治療一項選擇，該手術無傷口、不留疤，減少手術出血量大及摘除子宮的風險，不要過自費。

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