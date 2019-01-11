醫病》不孕福音！高醫無創海扶刀 醫治566例子宮肌瘤

2019-01-11 22:31

［記者黃旭磊／高雄報導］治療子宮肌瘤邁向無創（無刀口）手術階段，海扶刀子宮肌瘤消融手術成功治癒566名病患。

高雄醫學大學附設中和醫院（高醫）婦產部，今天（11日）舉行566病例成果分享會，宣布從2015年4月引進無創海扶刀（HIFU）手術，治療有效率超過97％，成功產下6名「海扶寶寶」，受惠病患及院長侯明鋒與婦產部部長詹德富、小港醫院副院長龍震宇、台灣婦科海扶治療醫學會創會理事長鄭丞傑、高醫主治醫師莊蕙瑜共享喜悅。

詹德富醫師說，子宮肌瘤傳統手術留下刀疤，海扶刀手術無刀口，運用聚焦超音波（Focused Ultrasound）產生高熱原理，對準子宮肌瘤進行攝氏60度至百度高溫破壞，消融肌瘤。

病患方小姐（38歲）婚後罹患子宮肌腺症不孕，因害怕肚皮留疤，接受莊蕙瑜醫師進行海扶刀治療，半年後自然懷孕，去年5月寶寶出生。

莊蕙瑜醫師說，除了6名海扶寶寶誕生，目前還有6名海扶媽媽懷孕，實在令人振奮，子宮肌腺症除非切除子宮，否則無法根治，幸有海扶刀治療圓滿婦女生育需求。

高醫婦產部統計，全球近十萬例中沒有死亡案例，且併發症非常少，具有無傷口、無放射線、不會造成沾黏、復原快、疼痛少及住院日數短等優點，而高醫設立南台灣第一個海扶治療中心，吸引24名中國、日本及英、美等國病患前來醫治。

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