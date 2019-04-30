蔡總統宣布基隆河流域土地開發解禁 將帶動北北基產業發展

2019-04-30 19:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕2000年象神颱風後，基隆河流域包括基隆、新北市和台北市的土地開發建築受管制，但20年來基隆河整治完成，員山子實施分洪，基隆河防洪頻率從10年提高到200年，經基隆市爭取後，內政部已同意解除禁令，總統蔡英文說，中央和地方通力合作務實的作法，讓基隆河谷廊帶等建設能順利進行。

營建署長吳欣修指出，2000年象神颱風造成基隆河流域多處土石崩塌，水患嚴重，內政部研擬了「基隆河流域水患土地開發建築相關因應措施」，禁止都市計畫農業區、保護區變更為可建築用地；同時內政部暫停受理基隆河流域10公頃以上的民間投資開發案。

這項禁令實施近20年，影響很多地主權益，基隆市規劃基隆河谷廊帶開發案，從基隆七堵到新北的汐止有70多公頃土地，將開發為新產業基地，同時未來輕軌捷運也會經過基隆河谷廊帶，此外，時經20多年，基隆河整治已完成，基隆市政府向內政部爭取解禁。

行政院秘書長李孟諺4月17日邀水利署、營建署等相關單位研商，認為基隆河整治已經完成，員山子開始分洪、基隆河防洪頻率也提高到200年，時空環境已不同；水利法也增加逕流分擔及出流管制規定，全國國土計畫也將公告，國土開發與管制在法律面已趨完整，因此原則同意解除這兩項行政命令。

蔡英文總統今天在基隆七堵堵南抽水站，宣布解除禁令，她說，在林右昌與立委蔡適應努力，地方與中央努力協調達成共識，解除基隆河開發限制，保障民眾權益，讓基隆城市再造和基隆河谷廊道開發順利進行。

林右昌表示，基隆河流域土地開發限制解除後，有助於基隆、新北和台北市的區域發展，未來基隆河谷廊帶開發北五堵研發新市鎮，將是北台灣重要產業核心，帶動整個產業鏈。

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