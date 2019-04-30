不只發大財！吳音寧辦友善耕作餐會 食出幸福感

2019-04-30 20:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕為推廣友善耕作農業，北農前總經理吳音寧於6年前發起成立溪州尚水米公司，獲得不少當地農民與餐飲界業者認同，尚水米公司今日邀請合作的業者與農民及農糧署官員等人在詩人吳晟的樹園「純園」舉行年度成果分享，吳音寧也現身力挺，她感謝農民與溪州尚水團隊堅持友善耕作，讓生活不是只有賺大錢，而是讓人民感到幸福。

溪州是稻米的故鄉，但在進入慣行農法年代，當地仍有一群堅持友善耕作的農民，2013年在吳晟、吳音寧這對父女號召下成立溪州尚水米農產公司，以契作方式推廣友善農品，連續6年面積超過8公頃，前年更成為農委會第一批審認通過「友善環境耕作推廣團體」。

往年農閒之際，尚水米公司皆邀請合作業者與生產農民一起在純園內農舍吃「割稻飯」，感謝雙方付出，今年特地將餐桌移到純園旁的樹群下，舉行「稻浪餐桌－米的美味沒有極限」活動，在天然樹香、稻香與蟲鳴鳥叫相伴下，讓不少人驚呼，「比去五星級餐廳更美」，大讚友善農作的價值。

「我們懷抱希望，向風伸展，向水找尋，向世間萬物證明，堅守，做農的價值。」吳晟在現場唸了著作「一起回來呀」，他說，今天這場盛宴就是割稻飯的升級版，是因為有尚水米團隊的用心及農民的堅持，才能讓大家吃到不用化肥、農藥的米，真的好吃！

吳音寧表示，生態復育不是一時片刻就可以有成果，光是純園的樹成長就要2～30年，因此這裡才能成為樂園，友善耕種是一條長久的路，未來將繼續將友善耕作發揚光大，所謂「發揚光大」不是只有賺大錢、發大財，而是要穩定的生存、讓人民感到幸福。

農糧署中區分署副分署長饒美菊說，溪州尚水米是農糧署第一批審核通過友善耕作的團體，目前全台友善耕作有34家、契作農地3057公頃，其實友善耕作在實施上非常不容易，尚水米邀請消費者、業者參與產地體驗行之多年，證明尚水米團隊已將友善農業模式深入生活、環境，才能讓民眾感受到土地的芬芳，相當有意義，也很感動。

台北大稻埕知名餐廳「孔雀餐酒館」業者郭小姐說，當初吃到尚水米時相當驚訝，以前做義大利燉飯都是用義大利進口的米，後來試著用尚水米來調配，竟能做出相同層次、口感的義大利燉飯，若餐飲業能一起支持，就能讓友善耕作永續發展，

活動策劃人陳慈慧說，這是一場別開生面的「割稻飯」，目前已有許多餐廳、烘焙業者使用尚水米，今天就是要讓上下游的農民、餐廳業者、消費者，看到尚水米的美味沒有極限，從單純的米飯也能變成各式各樣的美食。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/