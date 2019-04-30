嘉市城隍廟與北港媽祖廟百年前祈雨解旱災 拍成戲劇流傳

2019-04-30 17:51

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕三立電視台「戲說台灣」將推出「城隍爺 媽祖婆渡化女兒賊」年度大戲，今天上午在嘉義市城隍廟盛大開鏡，劇情描述嘉義市城隍廟城隍爺及雲林縣北港朝天宮媽祖婆一段百年前共展神蹟祈雨、化解嘉義旱災的故事，盼透過戲劇廣為流傳。

開鏡儀式，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、嘉義市議長莊豐安、嘉義市城隍廟董事長賴永川、北港朝天宮董事長蔡咏得等人到場站台，劇中飾演城隍爺的林佑星等演員也出席，並一同祭神祈求拍片順利。

賴永川表示，「戲說台灣」劇組因緣際會了解到嘉義市城隍廟及北港朝天宮一段百年前共展神蹟的故事，約125年前（清光緒年間）嘉義縣大旱災，當時縣令迎請嘉義城隍和北港媽祖同壇，進行祈雨儀式，翌日，神蹟顯現下起大雨，農作物轉為豐收。

兩廟都因神威顯赫，當年獲清光緒皇帝頒賜御匾「臺洋顯佑」給嘉義市城隍廟、「慈雲灑潤」給北港朝天宮，「戲說台灣」因而策劃改編這一段神奇故事為年度大戲，讓兩廟祈雨美談，透過戲劇流傳。

賴永川說，嘉義市城隍廟古名「諸羅城隍廟」，因神威顯赫，獲清光緒皇帝頒賜給嘉義市城隍廟「臺洋顯佑」御匾，目前已委請學者進行調查研究，預計年底向文化部申請為重要古物。

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