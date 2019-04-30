公車188擴充改為189 5/1上路

2019-04-30 15:33

［記者謝武雄／桃園報導］配合經國轉運站5月6日啟用，從桃園後站到經國轉運站的市區公車189路線將於5月1日起通車，每日往返48班次，189路線從桃園火車站後站出發，經武陵高中、龍安街、藝文特區，相關路線資訊可至桃園公車動態資訊系統網頁（http://ebus.tycg.gov.tw/ ）查詢。

交通局表示，市區公車189路線原為188路線，僅服務正光路、中山路、力行路沿線民眾，考量現況桃園區龍安街及文中路僅有市區公車101路線、免費公車服務，為增加該路段公車服務班次，交通局將188路線沿中山路延伸至武陵高中及龍安街地區，沿途增設9個站位，並更名為189路線，方便沿線民眾往來龍安街及經國轉運站。

市區公車189路線延續188路線，仍為桃園客運營運，由龍安街出發至藝文特區或桃園市政府等地車資皆為18元，至經國轉運站車資為19元，民眾持桃園市民卡搭乘市區公車可享搭一趟送一趟優惠。

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