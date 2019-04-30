機捷車站下方飄落鐵鏽 桃捷公司：已分批拆除金屬網

2019-04-30 13:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］機場捷運A8長庚醫院站、A9林口站皆為高架車站，近日陸續有民眾發現，車站下方不時有鐵鏽飄落，風大時情形更為嚴重，擔心下方行人、車子安全受影響；對此，桃園大眾捷運公司表示，受到氣候影響，車站下方的金屬菱形網出現鏽蝕，近期已分批進行拆除作業，預計5月底完成。

桃捷公司表示，A8、A9站的站體下方設置有金屬菱形網，主要是為了防護軌道下方的電力纜線，但因受到氣候影響，部分金屬菱形網出現鏽蝕狀況，已於近期陸續進行分批拆除作業。

桃捷公司表示，由於車站與地面距離約有4米9，拆除工程屬於高空作業，且需在非營運時間進行交通管制，拆除作業預計5月底完成，此外，平時均有派員定期巡檢，以確保車站內、外安全。

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