網傳台南捷運路線未來長這樣 交通局：未定案

2019-04-30 13:44

〔記者劉婉君／台南報導〕高手在民間！台南捷運興建案，台南市政府已辦完8場說明會，臉書社團「台南點Tainan.」近日仿照台北捷運風格，繪製台南單軌路網圖，各色路線及站點都有，吸引網友討論。台南市捷運工程處強調，目前各路線均尚未定案。

「台南點Tainan.」小編在路線圖貼文註明路線站點站名未定，站名都是小編亂取的，不過還是有民眾看了覺得，「民間有才的高手真的很多。」事實上，目前網路搜尋有數種版本的台南捷運圖，官方公布的版本，除了初期向中央爭取時送出的藍、綠線路網圖有站點，目前涵蓋4條路線的唯一公開官方版本路線圖，也是說明會中使用的版本，並沒有站點。

捷運工程處表示，4條路線中，僅藍線第一期完成可行性評估，所有路線均尚未定案，路線與站位均要等綜合規劃通過後才能確定。

而「南市先進運輸系統（藍、綠、紅線）規劃作業」共1.16億元墊付案，目前仍卡在市議會程序委員會。

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