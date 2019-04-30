旅行小琉球也要無塑低碳！環署推「琉行杯」租借

2019-04-30 13:04

〔記者楊綿傑／小琉球報導〕減塑最潮，出遊也別忘了帶環保杯！環保署在小琉球推動「不塑低碳輕旅行」，鼓勵遊客拿著環保杯吃喝玩樂，累了則投宿環保旅店。環保署長張子敬也呼籲，民眾到小琉球來旅行，從食衣住行各方面以實際行動維護小琉球環境，而未來也會在其他地方推動輕旅行。

環保署今在琉球鄉白沙國小舉辦「不塑低碳輕旅行」記者會，推廣多加使用當地新設置飲水機可獲環保綠點獎勵、租借琉行杯以取代一次性塑膠杯等環保措施，並由小朋友表演行動劇，號召到小琉球的民眾能夠響應環保交通工具、使用環保杯以及入住環保旅店。

張子敬表示，1年有100萬遊客到小琉球，但人來越多垃圾越多，琉球鄉要永續發展必須找出一個方式，而由屏東縣環保局推動的無塑低碳計畫，第一步從減少寶特瓶做起，所有先設飲水機，但光這個還不夠，也推無塑低碳輕旅行，讓來旅遊的人不是把垃圾帶來，來的時候自備環保杯，沒帶也有提供杯子租借服務，並鼓勵入住環保旅館，讓大家來親近大自然又能很環保，不會破壞環境。

琉球鄉長陳國在則說，琉球觀光發展與環境保護一定要並行，因此都配合環保署相關政策，如在島上9處觀光景點及交通設施所設置的10台飲水機，1年可減少4萬支寶特瓶產生，希望大家到琉球旅遊時，可以一起響應不塑低碳輕旅行，為了觀光能永續，島上的商家民眾也都樂意參與。

無塑低碳島計畫計畫已結合當地商家，透過環保杯（琉行杯）租借，減少一次性塑膠的飲料杯垃圾，當地響應計畫的民宿老闆張欣怡說，目前全島有1700個冰霸杯及環保杯，在飲料店等19個地方可供租借，也可甲地租乙地還，另有23個歸還點，透過手機就能完成租借手續，而且免費，使用後的琉行杯都經過浸泡、人工及機器高溫清洗，以及烘乾，沒有衛生的問題。

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