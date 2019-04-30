罷工會預告嗎？ 空服員工會：每次記者會都是預告

2019-04-30 10:53

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員勞資3度調解破局，桃園市空服員職業工會今天正式對外宣布於5月13日至6月6日啟動罷工投票。外界最關注的預告期，工會秘書長鄭雅菱強調，從漫長調解過程、到每一次記者會、甚至宣布罷工投票時程，均已有充分預告精神。

工會今天宣布，根據勞資爭議處理法規定，罷工須經全體會員過半同意；工會另設立第二道門檻，長榮分會的同意票也須超過8成。也就是說，目前工會約5600名會員、長榮空服員約3000人，整體同意票數要先超過2800張，其中長榮分會要超過2400張，未達門檻不啟動罷工，「不會出現『長榮罷工、華航決定』。」

鄭雅菱說，工會不會突襲式罷工，但依照勞資爭議處理法精神，每一次記者會、投票程序，都已有充分預告精神，即使工會取得合法罷工權，仍希望與總統、部長對話、與公司對等協商，不排除和談機會，不預設哪一天要罷工，如果順利，根本就不需要到罷工。

她也說，工會將分為台北、桃園、高雄等3地投票，票匭依照不同分會，預計於6月6日當天下午6點結束，並將立刻籌備開票，由於會員人數眾多，無法確定確切時間，依照3年前經驗，開完票就會對外宣布結果。

工會呼籲，全力籌備罷工行動，但期待與蔡英文總統、交通部長林佳龍對話，開啟勞資對等協商的機會。

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