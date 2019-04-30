防堵毒品進入校園 高市設置社區毒品防制關懷諮詢站

2019-04-30 08:42

〔記者張忠義／高雄報導〕高市府毒防局為落實警區、校區、社區毒品防制工作，徹底防堵毒品進入校園，結合高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會及衛生局（所）辦理「社區毒品防制關懷站」服務啟動記者會，向市民朋友們宣導關懷站的服務項目，建置安和宜居社會。

高市府張裕榮副秘書長表示，高雄三十八區共設置一百零一處「社區毒品防制關懷諮詢站」，提供可近性、便利性之為民服務據點，全面推廣毒品危害防制，並透過專業人員I CARE愛與關懷，讓毒出去、健康來，市民生命亮起來之有感防毒服務。

毒防局強調，期以透過社區毒品防制關懷諮詢站提供社區家長、民眾免費索取尿篩試劑，主動發現隱性用毒人口並積極轉介毒防局，另為強化社區第一線毒品防制量能，毒防局指出未來將積極與診所合作，邀請診所團隊一同加入關懷站服務行列。

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