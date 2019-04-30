南投青少年吸菸率高 衛生局全面稽查售菸商家

2019-04-30 08:04

〔記者謝介裕／南投報導〕依據衛福部國民健康署107年12至18歲青少年吸菸行為調查統計資料顯示，南投縣國中生吸菸率5.8%（全國為2.8%）、高中職生吸菸率14.4%（全國為8.0%），兩者吸菸率均高於全國平均值，究其原因與縣內業者「陽奉陰違」有相當關聯性，令衛生局十分重視，即日起將販售菸品商家列為稽查重點，進而有效改善青少年吸菸問題。

南投衛生局說，青少年時期一旦接觸吸菸就很容易成癮，18歲以下青少年吸菸，除了違反菸害防制法相關規定以外，更會對其健康造成極大的危害，甚而影響發育及心肺等各項功能。

為降低青少年吸菸率，最直接的方式便是杜絕青少年菸品輕易取得，因此，衛生局及13鄉鎮市衛生所將加強販售菸品商家法令宣導及輔導工作，提醒業者販菸時應確實執行「詢問年齡、出示身分證、未成年拒售」的3步驟，不要再像過去「說一套、做一套」，一旦違反菸害防制法中「任何人不得提供菸品予未滿18歲者」的規定，將處1萬至5萬元不等罰鍰。

除此，全縣共有82家戒菸服務合約醫事機構，衛生局也呼籲為人家長者若本身也是癮君子，最好能先以身作則戒菸，共為營造無菸的居家環境盡分心力。

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