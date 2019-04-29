作家批中央公園生態 高市養工處：氣溫升高致水草過盛、周末前處置

2019-04-29 23:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕作家朱宥勳今實地走訪高雄中央公園，形容映入眼簾的場景讓人傻眼，不說還以為是兩岸開戰、政府崩解了？高市養工處晚間說明，主要是天氣溫度升高連帶水溫亦升高，生態池中原來生長的金魚草生長過盛，持續派員加強處理。

日前有網友在臉書發文，表示帶小孩到高雄中央公園散步，卻發現公園池塘生態已經崩潰，感嘆原本豐富的魚蝦與鳥類多不見，剩下滿滿的藻類和垃圾；作家朱宥勳今天實地走訪，映入眼簾的場景也讓他傻眼，直呼不說還以為是兩岸開戰、政府崩解了。

高市養工處指出，中央公園生態池內水草和藻類大量繁殖，主要是天氣溫度升高、連帶水溫亦升高，生態池中原來生長的金魚草生長過盛，間接導致生態池底水草浮出水面，乍看之下會令人以為是湖水優養化。

養工處進一步說明，水草繁殖過盛浮出水面屬於一種生態情形，以前也有發生、並非現在才存在。

對此，養工處已於4月15日派員開始清除鄰中華路側水域，媒體報導水域也於4月26日派員清除，每日動員5到6人、著青蛙装及舢笩提升清除效率。

為讓景觀早日恢復原貌，30日起會再加派機具人員進場施工，預計周末前完成浮出水面水草及藻類。

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