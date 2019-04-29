憂心！ 芎林閒置農場現不明廢液桶 周邊池水變黑冒泡

2019-04-29 22:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉水坑村已荒廢多時的金雞蛋農場內，遭非法棄置15桶不明廢液，周邊池水變黑、還會冒泡，民眾憂心環境受到污染；環保局表示，初步查看廢液應無外洩，將儘快採樣送驗查明；警方也將通知地主到案說明，調閱週邊監視器揪出偷倒者。

縣議員鄭昱芸、水坑村長宋協展表示，接獲鄉民陳情，位在金雞蛋農場下方的池塘池水變成黑色，而且瀰漫一股濃濃的刺鼻味，還飄浮一層油污，今天上午通知環保局和橫山分局偵查隊循線往上游查看，發現農場內又繼去年遭偷倒廢棄物後，現場又多了幾堆新垃圾和10多車不明廢土；另場內一塊去年遭回填不明物質的地上積水，不斷冒泡。

此外，農場內倉庫堆置多個藍色大桶子，上面標示鹹類廢液回收、有機廢液冷脫劑回收等。

宋協展說，水坑村1至3和5至7鄰數十戶，主要飲用地下水，居民們擔心環境受到污染，恐危害他們的健康！

環保局代理局長羅仕臣表示，現場廢棄物大多為1年多前遭非法棄置，全案去年3月依廢棄物清理法移送橫山分局偵辦。至於農場內堆置的15個桶子，封存無破損情況，廢液應無外洩。

事業廢棄物防治科表示，目前尚無從得知廢液是否有害，已通報環保署北區督察大隊儘快到場採樣檢驗。至於池塘變黑、積水冒泡，尚無法很明確，不過常見情況是池塘優養化、藻類死亡造成有機物太高，微生物作用會產生硫化氫、氨這類的氣體，或是倒入高濃度有機物進池塘（不流動的死水），就會有類似臭蛋的噁心味道，且會冒泡。

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