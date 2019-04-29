桃園勞動局入廠查核出爐 長榮空服日支費不輸華航

2019-04-29 20:47

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員訴求調高日支費（外站津貼），比照華航從3美元調高至5美元，縮短兩航之間的薪資差距，但長榮認為，兩航計算方式不同，實際上相差不多。為求公證，桃園市勞動局啟動入廠查核，今天結果出爐，會計師報告指出，若考量調薪幅度與年終獎金，換算長榮日支費高於華航。

查核由2名調解委員、2名政府指派的會計師與2名工會代表參與，長榮航空亦指派業務單位與會計師配合調查。長榮表示，今天收到桃園市勞動局函文入廠查核報告，依據勞動局與調解委員會指派的會計師查核，證明長榮航空換算的實質日支費，並沒有比同業少。

長榮與華航計算方式不同 長途航班量也不一樣

報告指出，2家航空公司日支費除了每小時給付金額不同，計算方式也不相同，主要差異為，時數起迄點計算方式不同，華航採起飛至降落時間，而長榮以報到至報退，每次勤務約有3小時差異；且2家航空公司空服員班型不同，長榮空服員外站休息時間較華航長。

另外，報告也指出，長榮所有航點提供飯店自助式早餐、華航原則不提供；且長榮美國航線每週較華航多約50班，因此執飛高日支費時數航班的機率較高。

長榮表示，尊重查核結果，報告足以證明長榮空服員換算後日支費並不亞於同業。長榮航空仍將朝向維持穩定獲利、持續提升全體同仁勞動條件的目標前進。

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