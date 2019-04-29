叫我第1名！ 金門高粱酒奪酒界奧斯卡「年度最佳白酒」

2019-04-29 21:03

〔記者吳正庭／金門報導〕果然是世界第1白酒！金酒公司今天表示，金門高粱酒連續4年參加舊金山世界烈酒競賽、比利時世界食品品質評鑑大賞、紐約終極烈酒挑戰賽3大國際烈酒大賽，均獲高度肯定，今年不僅勇奪18金，更在其中有酒界「奧斯卡金像獎」之稱的舊金山世界烈酒競賽一舉拿下「年度最佳白酒」最高榮譽，更屬難得。

金酒公司表示，舊金山世界烈酒競賽創立於2000年，是美國第1個國際性綜合烈酒評比大賽，不僅歷史悠久，更被譽為酒界的「奧斯卡金像獎」。

金酒指出，今年參加舊金山世界烈酒競賽的酒品再創賽會開賽19年來數量最多，有近3000支來自世界各地知名酒廠的精銳酒品參賽，競爭激烈。依據比賽規定，為期4天的嚴格品評過程，需經過評比、盲目試飲和單獨品飲，第1輪若獲所有評審青睞一律無異議通過某參賽酒品具金牌資格，即獲雙金牌獎；評比最後1天，獲雙金牌獎的酒品由評審團再1次進行評比，以決定競賽中特級獎項及各競賽種類之最佳烈酒，獲選的品項足以作為各烈酒種類最佳範例。

金酒公司指出，金門酒廠生產的「0.6公升58度金門高粱酒」，就是在舊金山世界烈酒競賽從來自全球11支獲得雙金牌獎的酒品中脫穎而出，勇奪「年度最佳白酒（Best of Class）」的最高榮耀。

不僅如此，還有「0.56公升46度黑金龍金門高粱酒」及「0.5公升53度金門喜宴酒」及去年才推出的「0.6公升56度陳年金門高粱酒（8年）」等多款酒品，也分別於3大國際烈酒大賽中，共同為金酒拿下18面金牌。

金酒公司董事長李增財說，金酒再次以出類拔萃的成績，向世界展現了高超的釀酒技術及卓越品質，讓金門高粱酒從參賽的中式白酒中從容奪冠，是台灣之光。

李增財說，金門高粱酒的品質能贏得國際高度肯定，就是因為金門得天獨厚的自然環境，加上卓越的製酒工藝及坑道窖藏技術，全體員工將繼續秉持「做好酒，才能長長久久」的信念，以最專業真誠的態度，釀製每一滴高粱酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金酒公司董事長李增財手中拿的「0.6公升58度金門高粱酒」酒品，參加今年舊金山世界烈酒競賽，勇奪「年度最佳白酒（Best of Class）」榮耀。（記者吳正庭攝）

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