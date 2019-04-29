最美起床景象！萌犬甜坐床邊直盯主人 網友大喊：太療癒

2019-04-29 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕離開溫暖的被窩起床是件困難的事，有些人甚至還會有「起床氣」，但家裡有隻貼心萌犬就能輕鬆解決這個問題，一名網友在網路上發布了一段自家超萌毛小孩的影片，讓網友不禁大喊：太療癒！

飼主林小姐養了一隻相當愛撒嬌的米克斯叫「熱狗」，她表示1歲8個月的熱狗個子雖大，但膽子卻很小，目前才剛開始用牽繩讓牠學散步，在28日早上熱狗剛跟阿嬤散步完回來後，看到主人還在睡覺，便乖乖坐在床邊，用超萌的燦笑看著主人。

林小姐在臉書社團「米克斯傳奇」PO上這段影片，並笑說「起床就有人這樣看著你，那表情是怎樣啦！」，可以看到熱狗打開飛機耳，用著熱情的笑容直盯著主人，再配上溫馨的配樂，真的是「起床最美的景象呢」！

這段超療癒的影片Po上網後吸引近3000名網友按讚，飼主還幫熱狗做了一套相當可愛的Line貼圖，讓網友可以用可愛的「熱狗」互相打招呼；網友看了影片後不禁融化，紛紛留言朝聖「已融化」、「快抱緊處理」、「含情脈脈」、「我覺得我戀愛了」、「好療癒喔」、「該帶我出去給人家看我有多可愛了」。

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