經濟部禁止中國鮑進口 養殖戶：感謝蘇貞昌魄力

2019-04-29 20:19

〔記者俞肇福／新北報導〕經濟部今天拍板因中國鮑恐對台產業有重大不良影響，公告自每年11月1日起至翌年3月31日止停止輸入；當初向本報反映、開第一槍的新北市鮑魚合作社理事主席吳勝福表示，要十分感謝行政院長蘇貞昌當時看到報紙新聞，下午立即到現場關切養殖戶心聲，養殖戶終於等到經濟部做出停止輸入的決定，感謝行政院照顧養殖戶。

新北市貢寮區漁會總幹事林麗美說，這是養殖戶多年的心聲，蘇院長在會場聽到，解決貢寮鮑滯銷的困境，漁會與漁民都很感謝。

吳勝福說，活的中國鮑停止輸入，可是還有冷凍鮑的問題，希望蘇揆能夠盡快處理，就算因為WTO規定我們不能禁止進口冷凍中國鮑，可是至少可以努力做到總量管制，否則活的中國鮑禁止進口，冷凍中國鮑卻能進口，數量也許還會增加，那養殖戶生計還是會受到影響。

台灣鮑產銷班長吳文益說，他聽到經濟部作出停止輸入的決定，很開心，要感謝蘇院長的魄力，做出這樣決定，照顧人民。

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