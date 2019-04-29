醫病》3度中風從癱瘓到恢復說話可行走 磁刺激治療建功

2019-04-29 17:51

〔記者林惠琴／台北報導〕60歲王先生罹患動靜脈畸形，兩位兄長因腦出血癱瘓，他也在37歲首次腦溢血中風，54歲二次中風，2017年10月更三度中風，幾乎成為植物人，醫師宣判會醒機率僅1、2成，歷經腦部手術仍無法言語、四肢癱瘓，但在臥床超過半年後，接受高速顱外磁刺激術治療，不只開始說話，更可站立，甚至現在行走練習可來回50公尺。

台北榮總神經復健科主任蔡泊意說明，高速顱外磁刺激術像是一把鑰匙，經由刺激大腦受損區域周圍存活的區域，達到取代原本壞死區域的機能，進而改善、恢復功能，例如患者原先無法拿筆，但治療後有辦法抓筆，搭配持續復健，神經繼續生長，就能夠保持動作能力。

除了王先生外，55歲吳小姐因腦部血管梗塞中風2年，造成身體左半邊失去知覺，手部完全癱瘓無力，且喪失感覺，不曉得冷熱，甚至再痛也沒知覺，有時燙傷、刀子切到手流血均不自知，生活暴露於危險中，但經高速顱外磁刺激術治療後，開始對溫水有感覺，並且能夠自己梳頭髮、端碗了。

蔡泊意指出，除了動作外，在語言、認知、吞嚥功能等方面應用，也有效果。

蔡泊意說明，一般來說，中風後復健的黃金期大約在3至6個月內，1年後多數已達穩定狀態，但從臨床發現，高速顱外磁刺激術治療在2年內仍有效，有助於患側手握力提高、執行動作增加、關節活動範圍擴大等，降低日常生活對他人的依賴程度，但並非人人適用，必須經過專業評估，若有癲癇病史者，較不適合。

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