96歲老父病故 4萬多全新輔具不能退貨的理由是...

2019-04-29 23:03

〔記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮民劉德添兄弟一片孝心，上月中遵照醫囑，想讓96歲病後出院返家的父親生活有品質，花4萬3000元買一批醫療和生活輔具，不料購入後其父病情卻急轉直下，不僅出不了院，還轉入加護病房，最後拔管往生。由於前述器材完全沒用過，他們想退貨卻被拒，先後向縣府消保官和鎮長劉德樑陳情。消保官羅鈞盛說，現物買賣沒有鑑賞期，他將協調店家發揮同理心，幫忙寄賣處理。

被指控拒絕退貨的店家說，他們是實體店面的現場買賣，有些器材當場開封檢視過，並非他賣錯，或商品有瑕疵，自然不能退貨。

店家直言，如果買家交易後3到5天內，就告知患者病況惡化，前述器材暫時派不上而要退貨，他會願意，但對方卻是在交易後20幾天才提出，他頂多只能折舊給退，至於折舊價格5000，這是單指製氧機，並非說全部只值5000元。

店家說，他並非沒有同理家屬的心，一開始他就建議用寄賣的方式，讓買家損失減到最低，只是對方不接受。

劉德添今天跟哥哥劉德萬帶著前述花4萬多買來的製氧機、抽痰機、測氧機、以及氣墊床找鎮長劉德樑陳情。

劉德添說，父親劉邦銅今年3月5日因感冒、咳嗽引發肺積水和肺炎住院。3月21日，主治醫師告訴他們老人家預計3月24日可以出院，但也擔心患者96歲了，建議返家休養要準備有前述醫療和生活輔具。

他便在23日下午去採買，誰知當晚父親的病情突然惡化，隨即轉入加護病房，4月11日回家拔管後往生，他次日隨即聯絡店家詢問是否能退貨。

劉德添說，這批器材老人家完全沒使用到，他跟店家講願意折舊辦退款，不然浪費很可惜。只是店家以雙方是現場買賣，並非電視購物或郵購為由而回絕，一度還說就算折舊給退，全部也只值5000元，讓他們無奈又氣憤。

縣府衛生局表示，依現行長照需求評估，病患住院後，在出院前3天，院方會主動進行評估，並透過系統照會該局照管中心在病患出院後起21天內做複評。病患如果有購買醫療或生活輔具的需求，都須「事先」提出申請，經評估通過才可以去購買；其中要買醫療輔具者，還須先有身障資格，沒有身障資格不能申請補助買醫療輔具。

該局提醒，在前述程序進行中，他們理解患者確實有醫療、或生活上輔具的急需，但因急重症病患病情變化很大，必須確實經評估才行。這段過渡期可向新竹縣輔具資源中心或民間醫療器材行租借，取得補助許可才能購買。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/