收購出現破盤價！一期稻作早熟 高雄第二大米倉求救

2019-04-29 18:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年暖冬，南部地區一期稻作早熟，已經有盤商開出「破盤價」收購，高雄市大寮區農會擔心農民權益受損，緊急向農委會、三好米公司求援，並宣導農民延遲採收，藉以穩定稻價。農會指出，稻穀放熟水分較乾、折算公糧乾榖量較重，賣到市面價格與農民收益較好。

一期稻作受天候影響早熟，23日起已有農民開始採收稻作，不過南部地區沒有大型稻作倉庫，2019年一期稻作公糧濕穀經收作業或烘乾調運機制也尚未啟動，出現盤商收購價格較低狀況。

大寮地區為高雄第二大米倉，大寮區農會指出，農民習慣性只要稻作成熟就收穫，市場稻穀任由商人運作，往年開盤價每千斤12500元，目前盤商開價每千斤10500至10900元不等，稻穀商品價值變低，但市售米卻沒有跌價。

三好米的米倉內還有許多稻穀存量還沒有消化掉，必須下個月19日才能開盤收新稻，為此，大寮農會向三好米公司求援，希望能提早開盤收稻穀，同時向農委會反映狀況。

農民則擔心汛期將屆，一場大雨就會因稻子倒伏蒙受損失，「靠天吃飯」心情相當無奈。大寮區農會總幹事洪採梅呼籲農友於稻作收穫適期再行收割，不但米粒飽滿，容重量增加，賣相自然提高，稻穀可賣到更好價錢，獲益更佳。

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