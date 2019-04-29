全國技能競賽 金銀牌得主祕訣…

2019-04-29 16:01

［記者黃淑莉／雲林報導］全國技能競賽成績出爐，雲林大成商工汽車科有7人得獎，包括一金一銀一銅，其中汽車板金金牌潘奇煥、噴漆職類銀牌王筱茜分享得獎祕訣說，勤練習、細心外，最大原因是喜歡做，且越做越快樂。

大成商工汽車科這次獲獎項目，汽車板金金牌潘奇煥、第五名張元騰，噴漆職類銀牌王筱茜、第五名呂承祐，佳作許育傑及廖俊添，汽車修護銅牌陳棋介。

潘奇煥因家境困難，國中畢業時本想放棄升學，後來選擇大成汽車科建教班，3個月工作、3個月讀書，潘奇煥說，小學時就喜歡汽車，國中時家裡的機車壞了，他查詢網路後自己拆掉修理，竟然修好了，很有成就決定朝汽修發展。

王筱茜在家排行老么，父親在她國小時因意外過世，外公家開機車行，每次回去外婆家就在店裡看外公修車，國中時因緣際會到大成參觀，決定選讀汽車科，媽媽極力反對，認為女孩子修車很辛苦、全身弄得髒兮兮，直到學校老師幫忙媽媽才同意。

王筱茜說，爸爸雖從事建築工作，但也會修理很多東西，小時候覺得爸爸像「馬蓋先」，選讀汽車科後，外公拿出爸爸留給她遺物竟是一支噴槍，冥冥之中爸爸一直在支持她，這次能得獎很開心，也要把獎牌送給天上的爸爸。

潘奇煥、王筱茜都說，很享受汽修過程，看到車子被修好很有成就感、很快樂，將來會繼續在這領域鑽研。

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